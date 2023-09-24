Petugas Damkar diterjunkan untuk membersihkan lokasi kecelakaan maut Bawen. Sebelumnya, terjadi laka maut di turunan Exit Tol Bawen, Sabtu (23/9).

Pembersihan lokasi kecelakan masih dilakukan hingga dini hari, Minggu (24/9). Sebanyak 5 unit mobil damkar diterjunkan untuk melakukan pembersihan.

Penyemprotan air ke badan jalan dengan radius 20 meter dilakukan, guna menghilangkan bekas ceceran darah dan bahan bakar yang tumpah.

Selama proses pembersihan, arus lalin Ungaran-Tuntang terpaksa dialihkan.

Kontributor: Lurisa Lulu

Produser: Akira Aulia W

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News