Keluarga Korban Penganiayaan di Bogor Minta Segera Pelaku Ditangkap

Putra Ramadhani Astyawan, Jurnalis · Minggu 24 September 2023 07:36 WIB
Keluarga wanita korban penganiayaan hingga tewas di Bogor minta pelaku segera ditangkap. Sebelumnya, seorang wanita tewas diduga menjadi korban penganiayaan. Kejadian terjadi di wilayah Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. 
 
Korban ditemukan warga dalam kondisi luka parah pukul 01.00 WIB. Perwakilan keluarga korban, Masduki bercerita saat keluarga menerima informasi kejadian. Diketahui kejadian terjadi sekitar pukul 02.00 WIB.
 
Tidak ada komunikasi terakhir korban dengan keluarga. Sejauh ini, korban juga diketahui tidak memiliki masalah apapun
 
