Cristiano Ronaldo sukses mengukir brace saat Al Nassr menang 4-3 atas Al-Ahli. Pada pekan ke-7 Liga Arab Saudi 2023-2024 di King Saud University Stadium, Riyadh

Brace megabintang asal Portugal itu dicetak pada menit (4' dan 52').Tambahan dua gol lagi diborong oleh Talisca (17', 45+6'). Sedangkan, gol balasan Al Ahli dicetak lewat aksi Franck Kessie (30'), Riyad Mahrez 50' (P), dan F Al-Buraikan (87')

Dengan mencetak dwigol, kini Ronaldo merajai top skor sementara Liga Arab Saudi musim ini. Total, CR7 telah membukukan sembilan gol dari enam penampilannya.

