Whoosh resmi jadi nama baru Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang disematkan pemerintah. Nama itu resmi diumumkan Kemenhub dan Tim Panel Penilai Lomba Identitas Jenama Kereta Cepat Indonesia.

Hal itu disampaikan Ketua Tim Panel Penilai Lomba Identitas Jenama Kereta Cepat Indonesia, Triawan Munaf, Sabtu, (23/9). Dia mengatakan sebutan Whoosh merupakan singkatan dari Waktu Hemat, Operasi Optimal, Sistem Handal.

Elsa (23), salah satu calon penumpang kereta cepat menilai pemberian nama baru KCJB cukup unik. Dia sendiri sudah menaiki Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang saat ini masih dalam proses uji coba tahap pertama.

Menurut penumpang lain bernama Dias, nama Whoosh sangat out of the box. Menurutnya, meski mudah diingat, sebenarnya masih banyak pilihan nama lain yang bisa digunakan pemerintah.

(mhd)

