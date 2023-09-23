...

Highlight Asian Games 2023: Atlet Tenis Meja Putri Taiwan Cheng I-Ching Kalahkan Wakil Korea Utara Kim Kumyong

Febry Rachadi, Jurnalis · Sabtu 23 September 2023 10:00 WIB
Tim tenis meja putri Taiwan, Cheng I-Ching sukses mengalahkan wakil Korea Utara, Kim Kumyong di pertandingan keempat Grup C babak penyisihan di Gongshu Canal Sports Park Gymnasium di Hangzhou.
 
Cheng I-Ching menang 3-0 dengan tiga set 11-7, 11-2 dan 11-3.
 
Sayangnya, tim tenis meja putri Taiwan pada akhirnya harus mengakui keunggulan tim tenis meja putri Korea Utara usai keluar sebagai pemenang dengan skor 2-3 
pada pertandingan tenis meja beregu putri Asian Games.
 
