Tim tenis meja putri Taiwan, Cheng I-Ching sukses mengalahkan wakil Korea Utara, Kim Kumyong di pertandingan keempat Grup C babak penyisihan di Gongshu Canal Sports Park Gymnasium di Hangzhou.
Cheng I-Ching menang 3-0 dengan tiga set 11-7, 11-2 dan 11-3.
Sayangnya, tim tenis meja putri Taiwan pada akhirnya harus mengakui keunggulan tim tenis meja putri Korea Utara usai keluar sebagai pemenang dengan skor 2-3
pada pertandingan tenis meja beregu putri Asian Games.
------------------------
Produser: Febry Rachadi
ve: fani g.
(sfn)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow