Warga yang masih bertahan di sekitar Gang Royal Jl Rawa Bebek Selatan, Penjaringan, Jakarta, merasa resah. Keresahan mereka bukan karena pembongkaran tempat prostitusi yang dikabarkan melibatkan anak di bawah umur. Mereka resah karena bangunan yang mereka tempati puluhan tahun akan terkena pembongkaran.

Salah satu warga Jalan Rawa Bebek yang resah adalah Ratmi. Ia was-was karena penggusuran sejumlah bangunan yang terletak beberapa meter dari rumahnya, sudah dilakukan Ia mengaku, tempat hiburan malam yang akan dibongkar tersebut merupakan salah satu sumber pedapatannya.

Ratmi mengaku hari bisa mengantongi setidaknya Rp300 ribu per hari dari berjualan minuman kopi dan teh. Kini Ratmi masih harus menunggu kepastian pembongkaran bangunan yang ia tinggali lusa depan. Pasalnya alat berat kemungkinan besar kembali datang pada Senin 25 September 2023.

Sementara itu, warga lainnya bernama Suwoto, menyebutkan dirinya tidak terlalu banyak tahu mengenai pembongkaran Gg Royal. Ia pasrah dengan keputusan pemerintah apabila benar-benar membongkar bangunan di sepanjang Gang Royal.

Diketahui sebelumnya, Satpol PP Provinsi DKI Jakarta bersama stakeholder terkait melaksanakan giat gabungan. Giat gabungan digelar pada Rabu (20/9) untuk menertibkan 150 bangunan liar yang terindikasi menjadi tempat prostitusi di rel kereta.

