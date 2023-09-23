Sejumlah korban kecelakaan maut di Exit Tol Bawen, Jalur Semarang-Solo, bergeletakkan di Ruas Jalan. Para korban bersimbah darah akibat kecelakaan yang terjadi pada Sabtu (23/9) malam.

Beberapa korban lainnya bahkan terlihat terjepit di antara mobil dan truk tronton. Diduga kecelakaan akibat rem truk tronton yang blong dan menabrak kendaraan di depannya.

Truk tronton yang melaju kencang dari Semarang menuju Tuntang mengalami rem blong. Akibatnya, 4 mobil dan 9 sepeda motor jadi korban.

Kecelakaan menewaskan 3 orang dan menyebabkan 9 orang luka-luka. Kini petugas tengah melakukan sterilisasi lokasi kejadian dan mengevakuasi para korban ke rumah sakit.

(mhd)

