Operasi pencarian 3 orang hilang pasca kebakaran dan ledakan di sebuah pabrik di Taiwan selatan. Kebakaran ini menewaskan 6 orang, kata pihak berwenang, Sabtu (23/9).

Seorang saksi mengatakan kekuatan ledakan di pabrik golf Jumat (22/9) terdorong hingga terjatuh. Pemadam kebakaran Taiwan mengatakan 4 anggotanya termasuk di antara korban tewas.

Dalam kejadian ini, setidaknya lebih dari 100 orang terluka. Penyebab kebakaran dan ledakan setelahnya sedang diselidiki, media lokal melaporkan.

(mhd)

