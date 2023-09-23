...

3 Orang Hilang Pasca Kebakaran Pabrik di Taiwan

Betty Usman, Jurnalis · Sabtu 23 September 2023 19:00 WIB
Operasi pencarian 3 orang hilang pasca kebakaran dan ledakan di sebuah pabrik di Taiwan selatan. Kebakaran ini menewaskan 6 orang, kata pihak berwenang, Sabtu (23/9). 
 
Seorang saksi mengatakan kekuatan ledakan di pabrik golf Jumat (22/9) terdorong hingga terjatuh. Pemadam kebakaran Taiwan mengatakan 4 anggotanya termasuk di antara korban tewas. 
 
Dalam kejadian ini, setidaknya lebih dari 100 orang terluka. Penyebab kebakaran dan ledakan setelahnya sedang diselidiki, media lokal melaporkan.

(mhd)

