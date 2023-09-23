Kebakaran hutan melanda sebagian lereng Gunung Jayanti di Sukabumi, Jumat (22/9/2023) malam. Kobaran api terus membesar dan membakar hingga merambat ke bagian atas gunung.

Api diduga bermula dari kaki bukit hingga merambat ke bagian atas bukit. Kencangnya angin dan banyaknya ranting kering, membuat api cepat merembet. Bahkan kobaran api mendekati perumahan warga.

Luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai 2 hektare. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak Kepolisian.

Kontributor: Budi Setiawan

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

