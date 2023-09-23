...

Kebakaran Hebat Melanda Area Gunung Jayanti Sukabumi

Budi Setiawan, Jurnalis · Sabtu 23 September 2023 13:29 WIB
Kebakaran hutan melanda sebagian lereng Gunung Jayanti di Sukabumi, Jumat (22/9/2023) malam. Kobaran api terus membesar dan membakar hingga merambat ke bagian atas gunung.
 
Api diduga bermula dari kaki bukit hingga merambat ke bagian atas bukit. Kencangnya angin dan banyaknya ranting kering, membuat api cepat merembet. Bahkan kobaran api mendekati perumahan warga.
 
Luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai 2 hektare. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak Kepolisian.
 
Kontributor: Budi Setiawan
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas The Daily Buzz

