Belasan kendaraan roda empat dan dua melanggar aturan lalu lintas, Jumat (22/9). Aksi melanggar itu terjadi di jalur busway Arteri Pondok Indah, Jakarta Selatan.

Sebanyak 13 kendaraan melintas tanpa menyadari ada tilang elektronik. Peristiwa dilaporkan langsung oleh petugas dari kendaraan patroli.

Petugas akan terus menggencarkan patroli dalam Operasi Zebra Jaya 2023.

Tim Liputan OKEZONE

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

