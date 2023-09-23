...

Belasan Kendaraan Terekam Kamera Tilang Elektronik, Terobos Jalur Busway di Arteri Pondok Indah

Tim Liputan Okezone, Jurnalis · Sabtu 23 September 2023 11:15 WIB
Belasan kendaraan roda empat dan dua melanggar aturan lalu lintas, Jumat (22/9). Aksi melanggar itu terjadi di jalur busway Arteri Pondok Indah, Jakarta Selatan.
 
Sebanyak 13 kendaraan melintas tanpa menyadari ada tilang elektronik. Peristiwa dilaporkan langsung oleh petugas dari kendaraan patroli.
 
Petugas akan terus menggencarkan patroli dalam Operasi Zebra Jaya 2023.
 
Tim Liputan OKEZONE
Produser: B.Lilia Nova

(fru)

