Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri pagelaran musik bertajuk "Malam Apresiasi Nusantara" di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Jumat, (22/9) malam.

Presiden Jokowi menyampaikan terimakasih kepada masyarakat di sekitar dan para pekerja yang telah memberikan dukungan terhadap pembangunan IKN. Jokowi menyebut pembangunan IKN merupakan sebuah pekerjaan besar, dan menegaskan Upacara 17 Agustus bisa dilangsungkan di IKN tahun depan.

(mhd)

