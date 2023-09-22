TPA Jatibarang Kota Semarang kembali terbakar, Jumat (22/9). Kebakaran menimpa di zona aktif pembuangan sampah.
Kobaran api seketika muncul di antara tumpukan sampah dan langsung membesar. Akibatnya, gudang penyimpan barang rongsok, 1 unit alat berat dan 3 sapi dilalap api.
Belum diketahui penyebab kebakaran. Petugas damkar masih fokus ke pemadaman api agar tidak meluas.
Kontributor: Wisnu Wardhana
(fru)
