Pedagang di kawasan pusat perbelanjaan Mangga Besar, Jl Hayam Wuruk, Jakarta, mengeluhkan dagangannya sepi

Mereka menyampaikan, salah satu alasannya karen dampak penjualan barang-barang import melalui media sosial. Dengan harga yang jauh lebih murah, para pembeli jelas memilih belanja online

Salah satu yang terdampak adalah Dewi, pedagang kompresor AC di Harco Glodok. alasan sepi pengunjung karena maraknya penjualan online live streaming melalui media sosial

Sementara itu, Reno (45) pedagang sound System di Plaza Glodok juga mengeluhkan hal yang sama. Ia mengaku jumlah dagangannya berkurang hingga 50 persen semenjak maraknya penjualan live streaming

