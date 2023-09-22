...

Pedagang di Kawasan Mangga Besar Keluhkan Penjualan Sepi karena Terdampak Toko Online

Carlos Roy Fajarta, Jurnalis · Jum'at 22 September 2023 19:30 WIB
Pedagang di kawasan pusat perbelanjaan Mangga Besar, Jl Hayam Wuruk, Jakarta, mengeluhkan dagangannya sepi
 
Mereka menyampaikan, salah satu alasannya karen dampak penjualan barang-barang import melalui media sosial. Dengan harga yang jauh lebih murah, para pembeli jelas memilih belanja online
 
Salah satu yang terdampak adalah Dewi, pedagang kompresor AC di Harco Glodok. alasan sepi pengunjung karena maraknya penjualan online live streaming melalui media sosial
 
Sementara itu, Reno (45) pedagang sound System di Plaza Glodok juga mengeluhkan hal yang sama. Ia mengaku jumlah dagangannya berkurang hingga 50 persen semenjak maraknya penjualan live streaming 
 
Reporter: Carlos Roy Fajarta
Produser: Dinda Elita

(rns)

