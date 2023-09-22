Pedagang di kawasan pusat perbelanjaan Mangga Besar, Jl Hayam Wuruk, Jakarta, mengeluhkan dagangannya sepi
Mereka menyampaikan, salah satu alasannya karen dampak penjualan barang-barang import melalui media sosial. Dengan harga yang jauh lebih murah, para pembeli jelas memilih belanja online
Salah satu yang terdampak adalah Dewi, pedagang kompresor AC di Harco Glodok. alasan sepi pengunjung karena maraknya penjualan online live streaming melalui media sosial
Sementara itu, Reno (45) pedagang sound System di Plaza Glodok juga mengeluhkan hal yang sama. Ia mengaku jumlah dagangannya berkurang hingga 50 persen semenjak maraknya penjualan live streaming
Reporter: Carlos Roy Fajarta
Produser: Dinda Elita
(rns)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow