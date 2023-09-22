Ribuan migran menyeberang ke AS beberapa hari terakhir, dari California hingga Texas. Ribuan lainnya masuk dengan bus dan kereta kargo ke kota-kota berbatasan dengan Meksiko. Peningkatan dramatis ini jadi tantangan politik baru bagi Presiden AS Joe Biden jelang Pemilu.

Para ahli mengatakan AS tidak memiliki kapasitas untuk menahan dan memproses migran di perbatasan. Akibatnya Pemerintah AS tidak mungkin menerapkan hukuman berat, seperti deportasi.

Pencari suaka ilegal dibebaskan ke AS sambil menunggu jadwal pengadilan, bukannya dideportasi. Hal ini jadi kisah sukses yang diulangi pada para migran yang masih dalam perjalanan.

Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS (CBP) mengaku memproses migran dengan "aman dan efisien". CBP menerapkan konsekuensi, termasuk deportasi, pada migran tanpa dasar hukum untuk tinggal di AS.

Produser:Betty Usman

(fru)

