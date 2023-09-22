...

Usai Gelar Perkara, Tersangka Kasus Lift Jatuh di Ubud Akan Diumumkan dalam Waktu Dekat

Ketut Catur Kusumaningrat, Jurnalis · Jum'at 22 September 2023 14:30 WIB
Penyelidikan peristiwa jatuhnya lift yang menewaskan 5 pekerja di Ayuterra, Ubud, sudah 2 minggu dilakukan. Penyelidikan akhirnya menemukan titik terang, setelah Polda Bali dan Polres Gianyar melakukan gelar perkara
 
Polres Gianyar akan mengumumkan calon tersangka dan hasil gelar perkara dalam waktu dekat. Hal ini diungkap oleh Kapolres Gianyar, AKBP Ketut Widiada pada Jumat (22/9) siang 
 
Kontributor: Ketut Catur Kusumaningrat
Produser: Dinda Elita

(rns)

