Penyelidikan peristiwa jatuhnya lift yang menewaskan 5 pekerja di Ayuterra, Ubud, sudah 2 minggu dilakukan. Penyelidikan akhirnya menemukan titik terang, setelah Polda Bali dan Polres Gianyar melakukan gelar perkara
Polres Gianyar akan mengumumkan calon tersangka dan hasil gelar perkara dalam waktu dekat. Hal ini diungkap oleh Kapolres Gianyar, AKBP Ketut Widiada pada Jumat (22/9) siang
Kontributor: Ketut Catur Kusumaningrat
Produser: Dinda Elita
(rns)
