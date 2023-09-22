Penyelidikan peristiwa jatuhnya lift yang menewaskan 5 pekerja di Ayuterra, Ubud, sudah 2 minggu dilakukan. Penyelidikan akhirnya menemukan titik terang, setelah Polda Bali dan Polres Gianyar melakukan gelar perkara

Polres Gianyar akan mengumumkan calon tersangka dan hasil gelar perkara dalam waktu dekat. Hal ini diungkap oleh Kapolres Gianyar, AKBP Ketut Widiada pada Jumat (22/9) siang

Kontributor: Ketut Catur Kusumaningrat

Produser: Dinda Elita

