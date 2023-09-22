...

Terekam CCTV, Maling Nekat Gasak Motor pada Siang Bolong di Pademangan

Yohannes Tobing, Jurnalis · Jum'at 22 September 2023 14:00 WIB
Aksi pencurian motor di Pademangan Barat, terekam CCTV dan viral di media sosial. Terlihat dua pelaku berboncengan melintas di sekitar TKP dan melihat motor yang sedang terparkir di depan rumah korban. 
 
Kedua pelaku kemudian terlihat memutar balikan kendaraan dan mendekati motot incarannya. Tidak sampai lama, satu pelaku menunggu di ujung jalan. Sementara satu pelaku bertugas yang mengeksekusi motor tersebut. 
 
Saksi mata mengatakan peristiwa ini terjadi pada Rabu (20/9/2023) lalu. Korban merupakan anak kost yang diketahui sedang mengambil bekal makan siang. Atas kejadian ini, korban maupun warga berharap Polisi dapat segera menangkap pelaku. 
 
