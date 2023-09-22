...

Progres Pembangunan Istana di IKN Capai 38%, Jokowi Pasang Bilah Pertama Garuda

Raka Dwi Novianto, Jurnalis · Jum'at 22 September 2023 13:45 WIB
Presiden Joko Widodo meninjau progres pembangunan Istana, Ibu Kota Nusantara (IKN), di Kalimantan Timur, pada Jumat, (22/9/2023). Jokowi meninjau area lantai atas bangunan yang akan dijadikan kantor presiden. 
 
Jokowi juga secara simbolis memasang modul pertama Garuda yang akan menjadi ikon bangunan kantor presiden. Progres pembangunan istana sendiri sudah mencapai 38%. 
 
Reporter : Raka Dwi Novianto 
Produser: Reza Ramadhan

(rns)

