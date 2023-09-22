Presiden Joko Widodo meninjau progres pembangunan Istana, Ibu Kota Nusantara (IKN), di Kalimantan Timur, pada Jumat, (22/9/2023). Jokowi meninjau area lantai atas bangunan yang akan dijadikan kantor presiden.

Jokowi juga secara simbolis memasang modul pertama Garuda yang akan menjadi ikon bangunan kantor presiden. Progres pembangunan istana sendiri sudah mencapai 38%.

Reporter : Raka Dwi Novianto

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

