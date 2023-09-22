Inilah video amatir saat tim gabungan berjibaku memadamkan api yang membakar semak dan hutan Gunung Merbabu pada Kamis (21/9/2023). Petugas berupaya memadamkan api menggunakan alat seadanya.

Namun, api terus menjalar membakar semak dan ranting kering. Lokasi kebakaran berada di tebing yang sulit dijangkau. Serta suasana gelap membuat proses pemadaman terpaksa dihentikan.

Diduga Kebakaran disebabkan karena faktor alam. Karena lokasi titik api sulit dijangkau manusia.

Reporter : Tata Rahmanta

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

