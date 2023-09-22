Warga Muarojambi gembira, hujan deras turun setelah tiga bulan kemarau. Tiga bulan ini warga diterpa musibah kebakaran lahan dan kekeringan ekstrem. Puluhan anak sekolah di kawasan perkantoran Bupati Muarojambi gembira.

Mereka berlari, bersorak gembira dan bersyukur atas turunnya hujan. Warga berharap, Jumat (22/9) tidak ada kabut asap lagi akibat karhutla.

Kontributor: Azhari Sultan Jambi

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

