Sebuah tenda masih dihuni warga eks Kampung Bayam, Jumat (22/9). Warga adalah korban gusuran pembangunan Jakarta Internasional Stadium (JIS). Lokasi tenda di depan kawasan JIS, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Warga tergabung dalam Jaringan Rakyat Miskin Kota akan tetap bertahan di tenda. Tuntutan mereka agar bisa masuk dan menempati rusun Kampung Bayam.

Warga juga meminta pengelolaan disamakan dengan Rusun Aquarium.

Kontributor: Sofyan Firdaus

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

