Kemarau panjang berdampak pada sejumlah harga sayuran. Seperti di Pasar Gandoang, Cileungsi, Bogor. Harga sayuran kompak mengalami kenaikan yang signifikan.

Mulai dari buncis yang sebelumnya dijual Rp8.000 per kg menjadi Rp20.000 per kgnya. Ada juga wortel yang sebelumnya dijual Rp7.00 per kg menjadi Rp15.000 per kgnya. Kenaikan ini sangat dirasakan pedagang maupun pembeli.

Kontributor: Cahyat Supriatna

Produser: Akira Aulia W

(sfn)

