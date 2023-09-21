Banjir bandang melanda Padang Pariaman, Sumbar, Rabu (20/9). Banjir menghanyutkan truk dan rumah yang ada dekat aliran sungai. Video amatir merekam detik-detik empat toko di pinggir sungai hanyut.

Peristiwa di dekat Pasar Tandikek, Patamuan, Padang Pariaman. Selain itu, ratusan rumah, toko dan tempat ibadah ditutupi lumpur. Tidak ada korban jiwa namun sejumlah warga dievakuasi dengan tali.

Kontributor: Eka Guspriadi

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

