...

Tim Bulu Tangkis Indonesia Matangkan Persiapan Jelang Asian Games 2023

Andika Gesta, Jurnalis · Rabu 20 September 2023 14:05 WIB
JAKARTA - Tim Bulu Tangkis Indonesia mematangkan persiapan jelang tampil di Asian Games 2023. Para pemain menjalani latihan intensif di Pelatnas PBSI Cipayung, Jakarta Timur, Rabu (20/9/2023). Mereka berlatih serius dengan arahan pelatih di masing-masing sektor.
 
Sektor tunggal putra mengasah pola permainan dengan drilling satu lawan dua. Di sektor ganda putra para pemain melakukan latihan game dan teknik. 
 
Ganda Campuran melakukan latihan game dua lawan tiga. Tunggal putri digenjot latihan pola serangan bola-bola cepat.latihan. Sementara ganda putri menjalani sesi game dan drilling.
 
Di Hangzhou Cina, Indonesia akan menurunkan 20 pemain yang akan turun pada nomor perorangan dan beregu. Cabang bulu tangkis akan mulai dipertandingkan pada 28 September mendatang.
 
Reporter: Andhika Khoirul Huda
Produser: Andika Gesta
ve: fani g.

(sfn)

