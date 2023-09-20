Aksi unjuk rasa untuk membela masyarakat Pulau Rempang digelar di Patung Kuda, Jakarta, Rabu (20/9). Massa aksi dari berbagai elemen masyarakat, mulai berdatangan di Bundaran Patung Kuda pukul 13.20 WIB

Mereka terdiri dari PA 212, Front Persaudaraan Islam (FPI), Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, dan Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR)

Satu mobil komando serta ratusan demonstran berkumpul untuk bersiap-siap menggelar Aksi 209 Bela Rempang. Selain itu, mereka juga mengibarkan bendera merah putih dan bendera ormas masing-masing

Imbasnya, kemacetan terjadi di Jl Budi Kemuliaan mengarah ke Jl Merdeka Selatan dan Jl MH Thamrin, Jakarta. Untuk mengamankan aksi unjuk rasa, Polres Metro Jakarta Pusat mengerahkan 1000 personel siaga

Reporter: Riyan Rizki Roshali

Produser: Dinda Elita

(rns)

