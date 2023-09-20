...

Demo Bela Warga Pulau Rempang di Patung Kuda, 1000 Personel Dikerahkan untuk Pengamanan

Riyan Rizki Roshali, Jurnalis · Rabu 20 September 2023 15:15 WIB
A A A
Aksi unjuk rasa untuk membela masyarakat Pulau Rempang digelar di Patung Kuda, Jakarta, Rabu (20/9). Massa aksi dari berbagai elemen masyarakat, mulai berdatangan di Bundaran Patung Kuda pukul 13.20 WIB
 
Mereka terdiri dari PA 212, Front Persaudaraan Islam (FPI), Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, dan Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR)
 
Satu mobil komando serta ratusan demonstran berkumpul untuk bersiap-siap menggelar Aksi 209 Bela Rempang. Selain itu, mereka juga mengibarkan bendera merah putih dan bendera ormas masing-masing
 
Imbasnya, kemacetan terjadi di Jl Budi Kemuliaan mengarah ke Jl Merdeka Selatan dan Jl MH Thamrin, Jakarta. Untuk mengamankan aksi unjuk rasa, Polres Metro Jakarta Pusat mengerahkan 1000 personel siaga
 
Reporter: Riyan Rizki Roshali
Produser: Dinda Elita

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Tampil Ciamik! Skuad Persib Bandung Sinyal Kuat Jadi Miniatur Timnas Indonesia

Tampil Ciamik! Skuad Persib Bandung Sinyal Kuat Jadi Miniatur Timnas Indonesia

Terbongkar! Mantan Jubir PCO Bocorkan Gaya Komunikasi Gibran yang Sebenarnya

Terbongkar! Mantan Jubir PCO Bocorkan Gaya Komunikasi Gibran yang Sebenarnya

Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam

Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini