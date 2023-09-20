Sumbu filosofi DIY akhirnya ditetapkan sebagai warisan dunia milik Indonesia oleh UNESCO. Penetapan pengesahan tersebut dilakukan dalam sidang pleno UNESCO di Riyadh, Arab Saudi.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X berharap penetapan sumbu filosofis sebagai warisan budaya dunia dapat meningkatkan pengembangan wawasan pengetahuan dan pendidikan di Dunia.

Kontributor: Gunanto Farhan

Produser : Hendra Kambil

(fru)

