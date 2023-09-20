Warga gelar salawat dan doa bersama untuk Bacapres Partai Perindo, Ganjar Pranowo. Acara digelar di Kampung Bayeman, Kemirirejo, Magelang Tengah, Jateng. Warga terlihat antusias mengikuti acara salawat dan doa bersama, Selasa (19/9).

Acara diinisiasi oleh Santri Abah Ganjar ( SAG) dan berharap Ganjar bisa menjadi presiden. Ganjar Pranowo dinilai sosok yang tepat untuk memimpin Indonesia ke depan.

Kontributor: Puji Hartono

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

