Highlights Timnas Indonesia U-24 vs Kirgistan U-24 di Asian Games 2023 : Garuda Muda Menang 2-0

Febry Rachadi, Jurnalis · Selasa 19 September 2023 21:15 WIB
Timnas Indonesia U-24 meraih kemenangan atas Kirgistan U-24 dengan skor 2-0 pada laga pembuka Grup F cabang sepakbola Asian Games 2023, yang digelar di Zheijang Normal University East Stadium, China, Selasa (19/9/2023).
 
Skuad Garuda Muda memecah kebuntuan melalui gol cantik Ramai Rumakiek (58'). Anak asuhan Indra Sjafri menambah keunggulan lewat gol Hugo Samir pada masa injury time (92')
 
Kemenangan ini jadi start yang apik bagi Timnas Indonesia U-24 di Asian Games 2023. Selanjutnya, Timnas Indonesia U-24 akan menghadapi Taiwan pada laga kedua Grup F Asian Games 2023 pada Kamis (21/9/2023)
 
Produser: Febry Rachadi
