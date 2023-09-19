Timnas Korea Utara U-24 mengalahkan Taiwan U-24 di Asian Games 2023 dengan skor 2-0. Partai pembuka Grup F ini diwarnai gol cepat di awal laga.

Tampil agresif skuad asuhan Ju Song-il ini sudah membuka skor di menit ketujuh lewat Jo Guk-ri. Empat menit berselang Kuk Jin Kim menggandakan keunggulan.

Taiwan sempat memberikan ancaman di babak kedua namun tak ada yang berujung gol. Korea Utara selanjutnya akan menghadapi Kirgistan, sementara Taiwan akan menghadapi Indonesia.

