Warga Iran heboh menyambut kedatangan Cristiano Ronaldo jelang laga Persepolis vs Al Nassr di Liga Champions Asia.

Demam Ronaldo begitu terasa di kota Teheran, bahkan ratusan orang rela mengejar bus yang ditumpangi sang megabintang. Mereka pun rela berlari ke atas bukit demi menyambangi hotel tempat tim Al Nassr menginap.

Para pemain Faris Najd takjub dengan sambutan yang luar biasa dari warga tuan rumah.

Produser: Andika Gesta

ve: fani g.

(sfn)

