Rumah Makan Kanso Sajikan Kuliner Legendaris Khas Minangkabau

Budi Sunandar, Jurnalis · Selasa 19 September 2023 11:41 WIB
Menikmati aneka ragam menu sebuah rumah makan Padang menjadi alternatif santap siang 
 
Beragamnya menu yang tersaji seperti gulai pisang mudo, goreng ikan puyuh balado Telur barendo, ikan salai lado mudo kian menggugah selera makan. 
 
Semua menu tersebut dapat dinikmati dari sebuah rumah makan legendaris yang berada di kota Padang. Lapau Makan Kanso berlokasi di jalan Kandis Raya, Kota Padang ramai dikunjungi penikmat kuliner 
 
 
Uniknya dari warung makan ini adalah penyajian menu yang berbeda dan harganya yang murah meriah. Ingin mencicipi menu ala minang, tidak ada salahnya mencoba kuliner di Lapau Makan Kanso 
 
                                    
 
Reporter : Budi Sunandar
Producer : Erlangga Agung Asmoro 

(fru)

