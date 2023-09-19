Menikmati aneka ragam menu sebuah rumah makan Padang menjadi alternatif santap siang

Beragamnya menu yang tersaji seperti gulai pisang mudo, goreng ikan puyuh balado Telur barendo, ikan salai lado mudo kian menggugah selera makan.

Semua menu tersebut dapat dinikmati dari sebuah rumah makan legendaris yang berada di kota Padang. Lapau Makan Kanso berlokasi di jalan Kandis Raya, Kota Padang ramai dikunjungi penikmat kuliner

Uniknya dari warung makan ini adalah penyajian menu yang berbeda dan harganya yang murah meriah. Ingin mencicipi menu ala minang, tidak ada salahnya mencoba kuliner di Lapau Makan Kanso

Reporter : Budi Sunandar

Producer : Erlangga Agung Asmoro

(fru)

