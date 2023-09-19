Mendengar kuliner nasi goreng sepertinya sudah melekat sebagai hidangan yang umum. Dari nasi goreng seafood hingga varian nasi goreng lainnya.

Mencoba berbeda dengan penyajian menu nasi goreng yang pada umumnya.

Sebuah kedai di Pangkalpinang coba menyajikan nasi goreng kecombrang. Racikan bumbu nusantara dan bahan utama kecombrang, kian menambah rasa nikmat nasi goreng.

Reporter : Haryanto

Producer : Erlangga Agung Asmoro

(fru)

