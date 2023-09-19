Kemarau panjang membuat sejumlah petani padi di Kebumen beralih ke tembakau. Para petani tampak sedang memetik daun tembakau dan melakukan perawatan.

Tembakau mendatangkan berkah tersendiri bagi para petani di Kebumen. Harga jual tembakau kering dibanderol Rp80.000 per kgnya. Sedangkan harga jual tembakau basah dibanderol Rp6.000 per kgnya.

Menurut petani, daun tembakau yang lebar dan tebal menghasilkan tembakau berkualitas.

Kontributor: Joe Hartoyo

Produser: Akira Aulia W

(fru)

