Ketua Pansus DPRD DKI Jakarta Pasca Terbentuknya IKN, Pantas Nainggolan menyebutkan kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur) akan berada di bawah pengawasan Wakil Presiden (Wapres) RI.

Pantas menilai keberadaan Wapres RI sebagai Ketua Dewas Kawasan Jabodetabekpunjur amat penting. Dengan status Jakarta yang berubah menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ), diharapkan mampu menekan angka kemiskinan serta mengurangi beban kota yang kian padat penduduk.

Reporter: Carlos Roy Fajarta

Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News