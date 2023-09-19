Polri kembali melepas keberangkatan kontingen untuk misi perdamaian PBB di Afrika Tengah, Selasa (19/9)
Upacara pelepasan digelar di Lapangan Bhayangkara, Mabes Polri, Jakarta, Sebanyak 140 personel Kontingen Garuda Satgas FPU 5 Minusca dilepas hari ini. Kontingen diharapkan berkontribusi pada stabilitas keamanan di Afrika Tengah
Reporter: Puteranegara Batubara
Produser: Akira Aulia W

