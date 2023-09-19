WN Australia terekam CCTV mencuri obat kuat di apotek dan viral, Selasa (19/9). Apotek berada di Jalan Raya Semer, Kerobokan, Badung, Bali. Pelaku inisial KJB (18), membuat apotek rugi hingga Rp740 ribu.

Sementara aksi arogan bule juga terekam video saat mendorong polisi. Kejadian di wilayah Badung, Bali saat berboncengan motor tanpa helm.

Kontributor: Bagus Alit

Produser: B. Lilia Nova

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News