Surabaya, Jawa Timur - Timnas Basket Putri Indonesia menjalani pemusatan latihan di Surabaya, Senin (18/9/2023) guna persiapan menghadapi Asian Games Hangzhou Cina 2023.

Para pemain sudah berkumpul selama 4 pekan sejak promosi ke Divisi A FIBA Asia pada Agustus lalu. Skuad asuhan Marlina Herawan ini berlatih dua kali sehari di GOR CLS Surabaya.

Latihan difokuskan pada meningkatkan kekompakan dan kepercayaan diri,

serta mematangkan kondisi fisik setiap pemain.

Kontributor: Yudha Prawira

Produser: Andika Gesta

