Pengelola Taman Nasional Bromo Tengger Semeru kembali membuka kawasan wisata usai api berhasil dipadamkan. Pembukaan wisata Gunung Bromo akan dibuka pada hari Selasa 19 September 2023 Pukul 00:01 WIB.

Pengunjung bisa menikmati wisata Bromo dari 4 pintu diantaranya dari Probolinggo, Malang, Pasuruan dan Lumajang. Pembelian karcis masuk kawasan bromo dan sekitarnya hanya dapat dilakukan secara online melaluitautan http://bookingbromo.bromotenggersemeru.org.

Pengunjung diwajibkan untuk mematuhi seluruh peraturan dan larangan berlaku didalam kawasan TN BTS yang tercantum di website booking online.

(fru)

