Pengelola Taman Nasional Bromo Tengger Semeru kembali membuka kawasan wisata usai api berhasil dipadamkan. Pembukaan wisata Gunung Bromo akan dibuka pada hari Selasa 19 September 2023 Pukul 00:01 WIB.
Pengunjung bisa menikmati wisata Bromo dari 4 pintu diantaranya dari Probolinggo, Malang, Pasuruan dan Lumajang. Pembelian karcis masuk kawasan bromo dan sekitarnya hanya dapat dilakukan secara online melaluitautan http://bookingbromo.bromotenggersemeru.org.
Pengunjung diwajibkan untuk mematuhi seluruh peraturan dan larangan berlaku didalam kawasan TN BTS yang tercantum di website booking online.
(fru)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow