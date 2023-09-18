...

Kawasan Wisata Gunung Bromo Kembali Dibuka, Penjualan Tiket Dilakukan Online

Hana Purwadi, Jurnalis · Senin 18 September 2023 20:00 WIB
Pengelola Taman Nasional Bromo Tengger Semeru kembali membuka kawasan wisata usai api berhasil dipadamkan. Pembukaan wisata Gunung Bromo akan dibuka pada hari Selasa 19 September 2023 Pukul 00:01 WIB.
 
Pengunjung bisa menikmati wisata Bromo dari 4 pintu diantaranya dari Probolinggo, Malang, Pasuruan dan Lumajang. Pembelian karcis masuk kawasan bromo dan sekitarnya hanya dapat dilakukan secara online melaluitautan http://bookingbromo.bromotenggersemeru.org.
 
Pengunjung diwajibkan untuk mematuhi seluruh peraturan dan larangan berlaku didalam kawasan TN BTS yang tercantum di website booking online.

