AC Milan dibantai Inter Milan 5-1 di laga Derby Della Madonnina. Rossoneri tak berdaya menahan gempuran 5 gol Nerazzurri lewat Marcus Thuram, Hakan Calhanoglu, Davide Frattesi dan brace Henrikh Mkhitaryan.

Rafael Leao hanya mencetak gol hiburan untuk memperpanjang derita 5 kekalahan beruntun Milan atas Inter. Kena bantai rival sekota, Stefano Pioli menyebut timnya kurang solid hingga kalah telak.

-----------

Produser: Andika Gesta

ve: fani g.

(sfn)

Follow Berita Okezone di Google News