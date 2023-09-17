AC Milan dibantai Inter Milan 5-1 di laga Derby Della Madonnina. Rossoneri tak berdaya menahan gempuran 5 gol Nerazzurri lewat Marcus Thuram, Hakan Calhanoglu, Davide Frattesi dan brace Henrikh Mkhitaryan.
Rafael Leao hanya mencetak gol hiburan untuk memperpanjang derita 5 kekalahan beruntun Milan atas Inter. Kena bantai rival sekota, Stefano Pioli menyebut timnya kurang solid hingga kalah telak.
