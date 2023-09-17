Cristiano Ronaldo mencetak gol saat menutup pesta kemenangan Al Nassr atas Al Raed 3-1.

Ronaldo catatkan namanya di papan skor pada menit 78 untuk koleksi gol ketujuhnya dari lima laga. Tambahan gol ini membuat sang kapten kian kokoh tak terkejar dalam daftar top skor Liga Arab Saudi.

Sadio Mane membuka skor untuk Faris Najd di menit 45+1 disusul aksi Talisca yang gandakan keunggulan pada menit 49. Hasil ini membuat Al Nassr terus menguntit 5 besar klasemen sementara.

-----------

Produser: Andika Gesta

ve: fani g.

(sfn)

Follow Berita Okezone di Google News