Momen Menpora Dito Sebut Mahfud MD Wapres di Jalan Sehat HUT ke-57 KAHMI

Riana Rizkia, Jurnalis · Minggu 17 September 2023 11:59 WIB
Menpora Dito Ariotedjo menghadiri acara jalan sehat nasional, Minggu (17/9). Acara tersebut digelar dalam rangka merayakan HUT ke-57 KAHMI.
 
Terdapat momen lucu saat Menpora menyampaikan sambutannya. Ia mendadak menyebut Mahfud MD sebagai wakil presiden.
 
Sontak pernyataan itu pun mengundang gelak tawa dan tepuk tangan. Menpora Dito juga mendoakan agar nama Mahfud MD dapat terus melonjak.
 
Reporter: Riana Rizkia
Produser: Akira Aulia W

