Menpora Dito Ariotedjo menghadiri acara jalan sehat nasional, Minggu (17/9). Acara tersebut digelar dalam rangka merayakan HUT ke-57 KAHMI.

Terdapat momen lucu saat Menpora menyampaikan sambutannya. Ia mendadak menyebut Mahfud MD sebagai wakil presiden.

Sontak pernyataan itu pun mengundang gelak tawa dan tepuk tangan. Menpora Dito juga mendoakan agar nama Mahfud MD dapat terus melonjak.

Reporter: Riana Rizkia

Produser: Akira Aulia W

(fru)

