Jadon Sancho Jalani Latihan Terpisah, Erik ten Hag : Klub Meminta Saya Benahi Budaya Tak Baik di Manchester United

Febry Rachadi, Jurnalis · Sabtu 16 September 2023 14:55 WIB
Jadon Sancho diasingkan dari skuad utama Manchester United setelah menjalani latihan terpisah. Kejadian ini tak lepas dari pernyataan Sancho yang kontroversial kepada publik tentang ten Hag. 
 
Hubungan Sancho dengan sang pelatih sedang tidak baik-baik saja. Juru taktik asal Belanda itu mengungkapkan pandangannya soal permasalahannya dengan Sancho. Ia mengatakan bahwa klub telah meminta dirinya untuk mengubah budaya yang tidak baik sebelum datang ke Old Trafford. Sehingga dia mempunyai kewajiban untuk mengubahnya.
 
