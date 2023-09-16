Koleksi busana milik Ivan Gunawan turut dipamerkan dalam New York Fashion Week 2024. Sebagai sahabatnya, Ruben Onsu tidak kaget jika Igun berhasil mengikuti ajang bergengsi tersebut.

Menurutnya, Igun sangat berbakat dan layak untuk mendapatkan apresiasi lebih.

Ia menyebutkan Igun adalah sosok yang cerdas dan pekerja keras. Ruben berharap, karya Igun dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda.

(mhd)

