Museum Nasional atau biasa disebut dengan Museum Gajah yang berada di Jl Medan Merdeka Barat dilalap si jago merah pada, Sabtu (16/9). Diketahui api mulai menyala sekitar, pukul 20.00 WIB.

Setidaknya sebanyak 13 unit mobil damkar terdiri dan 52 personel petugas dikerahkan untuk pemadaman. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Provinsi DKI Jakarta Satriadi Gunawan.

Saat ini pemadaman masih terus dilakukan. Namun penyebab kebakaran belum dapat diketahui.

Reporter: Carlos Roy Fajarta

Produser: Dinda Elita

(fru)

