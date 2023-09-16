Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kepada relawannya untuk berhati-hati memilih pemimpin. Karena, menurutnya pilihan tersebut menyangkut masa depan negara. Hal itu disampaikannya dalam acara Rembuknas Solmet di Kota Bogor, Sabtu (16/9)
Indonesia memiliki kesempatan sebagai negara maju dalam tiga periode kepemimpinan ke depan. Apabila salah memilih, kesempatan menjadi sebagai negara maju itu akan hilang
Reporter: Putra Ramadhani Astyawan
Produser: Dinda Elita
