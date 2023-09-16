Polda Metro Jaya pastikan akan kembali memanggil 16 pemeran film porno. Mereka sebelumnya mangkir pada panggilan pertama sebagai saksi terkait penyidika kasus rumah produksi film porno di Jakarta Selatan.

Polisi memverifikasi alamat surat yang bersangkutan. Lantaran ada surat panggilan yang belum sampai ke nama tujuan. Rencananya pemeriksaan dijadwalkan kembali tanggal Selasa (19/9/2023)

Reporter : Rio Manik

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

