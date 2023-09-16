Warga Sebrang, Kota Jambi (Sekoja) heboh dengan penemuan diduga granat. Benda mencurigakan ditemukan di semak-semak dekat permukiman. Tepatnya di Jalan Jepang, Olak Kemang, Kota Jambi, Jumat (15/9).
Benda mirip granat ditemukan nelayan bernama Arjuna (51). Jibom Brimob Polda Jambi mengevakuasi benda itu untuk dimusnahkan.
Kontributor: Azhari Sultan Jambi
Produser: B. Lilia Nova
(fru)
