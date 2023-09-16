Video amatir merekam truk membawa batu bata masuk jurang bekas galian. TKP di Desa Lesong Daya, Batu Marmar, Pamekasan, Madura, Jatim.

Akibat kejadian itu, pengemudi truk tewas di tempat. Pengemudi Manijo (45) warga Desa Bira Timur, Sukobanah, Sampang.

Truk bermuatan batu bata itu diduga tidak kuat menanjak. Kapolsek Tamberu, Iptu Moh Syaiful membenarkan kejadian itu, Jumat (15/9).

Kontributor: Diwan Mohammad Zahri

Produser: B. Lilia Nova

