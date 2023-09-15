Timnas Indonesia U-24 menggelar sesi latihan di Lapangan A, Senayan, Jakarta, Jumat (15/9/2023) pagi WIB.

Latihan tersebut dilakukan sebagai persiapan skuad Garuda berlaga di Asian Games 2022. Hanya saja, tim besutan Indra Sjafri belum sepenuhnya lengkap.

Dari 22 nama yang dipanggil, hanya 15 pemain yang mengikuti sesi latihan hari ini. Tujuh pemain yang belum bergabung kabarnya masih harus membela klub masing-masing pada pekan ke-12 di Liga 1 2023/2024.

Di Asian Games 2022, Timnas Indonesia U-24 tergabung dalam Grup F bersama Korea Utara, Kirgistan, dan Taiwan.

Produser: Febry Rachadi

(rns)

