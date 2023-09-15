PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) resmi melakukan uji coba operasional dengan penumpang pada hari ini (15/9). MNC Portal mendapatkan kesempatan langsung menjajal Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung tersebut.

Perjalanan dilakukan dari Stasiun KCIC Halim tepat pada pukul 14.00 WIB. Perlahan kecepatan kereta ditingkatkan hingga mencapai kecepatan maksimal 351 km/ jam, saat tiba di wilayah Karawang, Jawa Barat.

Kurang dari 30 menit, rangkaian kereta sudah tiba di Stasiun Padalarang. Lima menit berhenti di Stasiun Padalarang, rangkaian kereta melanjutkan perjalanan menuju Stasiun Tegalluar.

Keterlibatan masyarakat dalam uji coba KA Cepat ini akan terus dilakukan hingga 30 September 2023. Untuk tahap awal, masyarakat yang dapat mengikuti uji coba ini diutamakan yang tinggal di sekitar jalur lintas KA Cepat.

