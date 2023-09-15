Mendag Zulkifli Hasan bagikan beras gratis saat melakukan pengecekan harga sembako di Pasar Palapa di Pekanbaru, Riau, Jumat (15/9).

Zulhas meminta Bulog wilayah Riau agar melakukan operasi pasar karena harga beras di mengalami kenaikan.

Pemerintah memiliki stok beras sebanyak 2 juta ton sehingga masyrakat diminta tidak khawatir dengan ketersediaan beras.

Kontributor: Yosserizal

