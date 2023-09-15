Mendag Zulkifli Hasan bagikan beras gratis saat melakukan pengecekan harga sembako di Pasar Palapa di Pekanbaru, Riau, Jumat (15/9).
Zulhas meminta Bulog wilayah Riau agar melakukan operasi pasar karena harga beras di mengalami kenaikan.
Pemerintah memiliki stok beras sebanyak 2 juta ton sehingga masyrakat diminta tidak khawatir dengan ketersediaan beras.
Kontributor: Yosserizal
(fru)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow